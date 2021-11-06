Закажи свой сет или фуршетный набор с доставкой по Москве!

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за 6 часов до желаемого времени доставки, соответствующего времени работы организации.
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Отзывы
Отзывы от наших заказчиков.
Еще больше отзывов о «Сет-Фуршет» на
странице отзывы
Елена Дудкина
Вчера заказали 3сета-все очень вкусные,красивые и сытные!ням-ням!всем рекомендую!!!теперь на все праздники только к вам Set-furshet
Александр Гришачёв
Выполнили все по договоренности, а для меня это очень важно, поэтому заслуживаете высший балл!
Елена Байкалова
Пользуемся услугой сет-фуршет , очень удобно для разных праздников, и пикник , и день рождения детей и спонтанный ужин для друзей ) много раз заказывали - продукты всегда свежие и очень все вкусно , всегда всем рекомендую ))
Что такое кейтеринг?
Простыми словами выездной кейтеринг — ресторан «навынос».
Это доставка блюд на праздник, сервировка и работа обслуживающего персонала.
СЕТ-ФУРШЕТ — это новый формат кейтеринга в Москве. Вам больше не придется придумывать меню для вечеринки, сервировать стол и перемывать гору посуды после.
Мы — кейтеринг в коробке без обслуживающего персонала.
Готовку берем на себя. Вам остается выбрать набор закусок, горячего и десертов на нужное количество гостей и ждать доставку еды.
Заказ упакуем в стильный бокс, который украсит ваш стол.
В меню представлены две категории наборов:
Сеты — в коробке мини-бургеры, брускетты и сладости. Подойдет для посиделок с друзьями, ужина и романтического свидания.
Наполнение комбинируется.
Фуршеты — уже сформированные наборы на большую компанию помогут со вкусом отметить корпоратив в офисе, день рождения или загородную вечеринку.
Меню СЕТ-ФУРШЕТ — блюда ресторанного уровня, качество которых вы точно оцените. Мы не используем замороженные продукты, готовую нарезку и полуфабрикаты — закуски приедут к вам из-под ножа.
Закажите СЕТ-ФУРШЕТ онлайн и наслаждайтесь нестандартной подачей и безупречным вкусом наших блюд.
Остались вопросы? Мы на связи!
Телефон: +7 (499) 226-15-46
E-mail: info.msk@set-furshet.ru
Сет-Фуршет член АКБС!
Сет-Фуршет - первый представитель формата SMART-кейтеринг
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Неизменно стабильное качество и высокий уровень организации - вы можете рассчитывать на профессиональный сервис федерального уровня
Наши партнеры
Москва, Кусковская улица, 20А
Телефон: +7 (499) 226-15-46
E-mail: info.msk@set-furshet.ru
Время работы:
Каждый день с 9:00 до 21:00
Время доставки и выдачи заказов:
Каждый день с 9:30 до 21:00
Обращаем ваше внимание, что заказ принимается за 6 часов до желаемого времени доставки, соответствующего времени работы организации