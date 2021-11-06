Закажи свой сет или фуршетный набор с доставкой по Москве!

Что такое кейтеринг?

СЕТ-ФУРШЕТ — это новый формат кейтеринга в Москве. Вам больше не придется придумывать меню для вечеринки, сервировать стол и перемывать гору посуды после.

Мы — кейтеринг в коробке без обслуживающего персонала.

Готовку берем на себя. Вам остается выбрать набор закусок, горячего и десертов на нужное количество гостей и ждать доставку еды.

Заказ упакуем в стильный бокс, который украсит ваш стол.