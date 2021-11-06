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  • Set-Furshet - Доставка еды для вашего праздника!
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    Закажи свой сет или фуршетный набор с доставкой по Москве!

    Брускетты №2 сет

    Брускетты №2 сет

     750 гр Количество персон: 4-6 2 490 ₽
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    Набор Finger food №2

    Finger food №2 сет

     1 100 гр Количество персон: 6-14 3 690 ₽
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    Антипасти сет

    Антипасти сет

     770 гр Количество персон: 4-9 2 390 ₽
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    Канапе Finger food №3 сет

    Finger food №3 сет

     670 гр Количество персон: 6-14 2 190 ₽
    Подробнее

    Еще больше сетов и фуршетов в нашем меню!

    Как сделать заказ?

    Обращаем ваше внимание, что заказ принимается
    за 6 часов до желаемого времени доставки, соответствующего времени работы организации.
    Ознакомиться с зонами доставки и правилами оплаты можно на странице «Доставка и оплата»

    Выберите Ваш СЕТ или ФУРШЕТ
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    Варианты оплаты

    1

    Оплата через сайт

    Самый простой способ - оплата на сайте при помощи сервиса PayOnline

    2

    Оплата по QR-коду сервиса МодульБанк

    При выборе этого способа оплаты, мы отправляем вам QR-код для оплаты через сервис МодульБанк. При оплате необходимо указать e-mail, куда придет чек с QR-кодом. Подходит для юридических лиц и организаций, где требуется отчетность

    3

    Оплата по реквизитам

    В корзине вы заполняете реквизиты организации, на которые необходимо выписать счет. Менеджер составит счет и отправит его вам ответным письмом на почту, которую вы указали при формировании заказа

    Отзывы

    Отзывы от наших заказчиков.
    Еще больше отзывов о «Сет-Фуршет» на
    странице отзывы

    Елена Дудкина

    Вчера заказали 3сета-все очень вкусные,красивые и сытные!ням-ням!всем рекомендую!!!теперь на все праздники только к вам Set-furshet

    Александр Гришачёв

    Выполнили все по договоренности, а для меня это очень важно, поэтому заслуживаете высший балл!

    Елена Байкалова

    Пользуемся услугой сет-фуршет , очень удобно для разных праздников, и пикник , и день рождения детей и спонтанный ужин для друзей ) много раз заказывали - продукты всегда свежие и очень все вкусно , всегда всем рекомендую ))

    Что такое кейтеринг?

    Простыми словами выездной кейтеринг — ресторан «навынос».
    Это доставка блюд на праздник, сервировка и работа обслуживающего персонала.

    СЕТ-ФУРШЕТ — это новый формат кейтеринга в Москве. Вам больше не придется придумывать меню для вечеринки, сервировать стол и перемывать гору посуды после.
    Мы — кейтеринг в коробке без обслуживающего персонала.
    Готовку берем на себя. Вам остается выбрать набор закусок, горячего и десертов на нужное количество гостей и ждать доставку еды.
    Заказ упакуем в стильный бокс, который украсит ваш стол.

    В меню представлены две категории наборов:

    Сеты — в коробке мини-бургеры, брускетты и сладости. Подойдет для посиделок с друзьями, ужина и романтического свидания.
    Наполнение комбинируется.

    Фуршеты — уже сформированные наборы на большую компанию помогут со вкусом отметить корпоратив в офисе, день рождения или загородную вечеринку.

    Меню СЕТ-ФУРШЕТ — блюда ресторанного уровня, качество которых вы точно оцените. Мы не используем замороженные продукты, готовую нарезку и полуфабрикаты — закуски приедут к вам из-под ножа.
    Закажите СЕТ-ФУРШЕТ онлайн и наслаждайтесь нестандартной подачей и безупречным вкусом наших блюд.

    Остались вопросы? Мы на связи!
    Телефон: +7 (499) 226-15-46
    E-mail: info.msk@set-furshet.ru

    Сет-Фуршет член АКБС!

    Сет-Фуршет член АКБС!

    Ассоциация кейтерингов и банкетных служб

    Сет-Фуршет - первый представитель формата SMART-кейтеринг
    (кейтеринг в коробке) в АКБС!
    Неизменно стабильное качество и высокий уровень организации - вы можете рассчитывать на профессиональный сервис федерального уровня

    Наши партнеры

    Сет-Фуршет
    Москва, Кусковская улица, 20А

    Телефон: +7 (499) 226-15-46
    E-mail: info.msk@set-furshet.ru

    Время работы:
    Каждый день с 9:00 до 21:00

    Время доставки и выдачи заказов:
    Каждый день с 9:30 до 21:00

    Обращаем ваше внимание, что заказ принимается за 6 часов до желаемого времени доставки, соответствующего времени работы организации